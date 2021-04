Przypominamy o obowiązujących ograniczeniach w czasie pandemii koronawirusa. Zadbajmy wspólnie o nasze życie i zdrowie Data publikacji 03.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci apelują o bezwzględne zasłanianie ust i nosa oraz przestrzeganie dystansu społecznego, szczególnie że ostatnie statystyki zakażeń nie napawają optymizmem. Zadbajmy więc o bezpieczeństwo naszych bliskich, a także zatroszczmy się sami o siebie. Ubiegłoroczną Wielkanoc spędzaliśmy najczęściej w swoich domach i w tym roku perspektywa jest podobna, ale myślmy o przyszłości i pamiętajmy, że życie i zdrowie jest najcenniejszym darem, jaki mamy. Panująca obecnie pandemia, to bardzo trudny czas dla nas wszystkich, ponieważ funkcjonujemy z dużym obciążeniem różnych ograniczeń i izolacji, co w pewnym stopniu zakłóca naturalny stan, ale nie dajmy się i żyjmy bezpiecznie.

Policjanci od samego początku trwania epidemii prowadzą działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Realizując różnego rodzaju czynności, funkcjonariusze proszą o zdrowy rozsądek i apelują o zakrywanie ust oraz nosa, a także zachowanie dystansu społecznego. Gdy z różnych przyczyn nie jest to możliwe, także bezpiecznej odległości. W związku z tym mundurowi kontrolują m.in. placówki handlowe, lokale gastronomiczne i inne miejsca, gdzie mogą gromadzić się grupy osób. Szczególnie jeżeli mają informację, że są to osoby nieodpowiedzialne, które łamiąc obowiązujące prawo, narażają siebie i innych na przykre konsekwencje. Wtedy mundurowi, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zmuszeni są do podejmowania prawem przewidzianych czynności.

Pamiętajmy, że w dalszym ciągu wspólnie walczymy z koronawirusem i mając na uwadze zagrożenie, wszyscy bez wyjątków, musimy przestrzegać przepisów związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

Zadbajmy o siebie i innych, zasłaniajmy usta oraz nos w autobusie, tramwaju, pociągu, a także w sklepie, banku, na poczcie, w przychodni, w szpitalu — tam, gdzie spotykamy się z większą liczbą osób.

Życzymy też sobie wzajemnie rodzinnych Świąt, w gronie tylko absolutnie najbliższych, spokoju ducha, zdrowia oraz wielu powodów do radości każdego dnia. Policjanci apelują też o ograniczenie podróży, a jeśli już musimy wyjeżdżać, to niech będą to wyjazdy bezpieczne. Trasy, którą musimy pokonać, raczej nie damy rady skrócimy, ale jadąc z rozsądną prędkością, pokonamy ją bez niespodzianek i zbędnych „atrakcji". Zawsze można wyjechać wcześniej, by zdążyć. Miejmy świadomość, że nie tylko za kierownicą się spieszymy. Ci, którzy idą pieszo, również najczęściej gdzieś gonią. Pamiętajmy więc o sobie nawzajem. Życzliwość dla innego uczestnika ruchu drogowego z całą pewnością zwróci się z nawiązką. A przesłanie tych Świąt nakazuje nam przecież mocniej zwracać uwagę na drugiego człowieka.

Szczegółowe informacje i aktualnie obowiązujące w kraju przepisy, można znaleźć na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl

asp. szt. Łuaksz Dutkowiak

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu