Posterunek Policji w Smolcu już otwarty Data publikacji 01.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Po wielu staraniach Gminy Kąty Wrocławskie i Policji przekazane zostały klucze oraz pomieszczenia z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy pełniących służbę w nowopowstałym posterunku. Jego lokalizacja, to budynek dworca kolejowego w Smolcu, którego remont zakończył się w 2021 roku. Posterunek już działa i podlega bezpośrednio pod Komisariat w Kątach Wrocławskich, gdzie nadal będzie można zgłaszać pilne interwencje, a swoje bieżące sprawy mieszkańcy będą mogli załatwić teraz bliżej swojego miejsca zamieszkania. Do dyspozycji lokalnej społeczność będzie pięciu policjantów, w tym dwóch dzielnicowych.

Klucze do posterunku przekazał zastępca Komenda Wojewódzkiego Policji młodszy inspektor Robert Frąckowiak wraz z Burmistrzem Łukaszem Zbroszczykiem. Odebrał je powołany decyzją Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu inspektora Macieja Januszkiewicza, Kierownik Posterunku Policji w Smolcu sierżant sztabowy Tomasz Chojniak. Z uwagi na bezpieczeństwo i obostrzenia wprowadzone w związku z panującą pandemią koronawirusa, ilość osób biorących udział otwarciu jednostki była ograniczona.

Nowy Posterunek Policji mieści się w pomieszczeniach, których głównym użytkownikiem jest Gmina Kąty Wrocławskie na podstawie odrębnej umowy z PKP, a część z nich została przekazana do dyspozycji Policji. Funkcjonariusze pełnić będą służbę w kilku pokojach biurowych o łącznej powierzchni blisko 90 m2. Znajdują się one na parterze dworca i piętrze budynku. Na pierwszej kondygnacji interesantów przyjmować będą dzielnicowi, a wyżej znajduje się pomieszczenie z przeznaczeniem dla kierownika posterunku, policjantów prewencji. Ze środków Policji sfinansowano zakup sprzętu informatycznego, łączności oraz niezbędnego wyposażenia, co łącznie kosztowało blisko 160 tys. złotych.



Usytuowanie obiektu, przede wszystkim gwarantuje to, że policjanci będą bliżej mieszkańców, a także zapewni komfort osobom załatwiającym swoje sprawy i potrzebującym pomocy funkcjonariuszy. Budynek przystosowany jest również dla osób z niepełnosprawnością i posiada system monitoringu wizyjnego.



Służba pełniona będzie w nim na I, II i III zmianie — zgodnie z grafikiem służby. Posterunek ten nie będzie jednak czynny całodobowo. Dyżury w Smolcu pełnić będą dwaj dzielnicowi, dwaj policjanci prewencji oraz kierownik, zarówno w godzinach rannych, jak i popołudniowych zgodnie z grafikiem.

Podstawowe zadania funkcjonariuszy, to zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz mieniu, a także bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Zgłoszenia interwenci pilnych przyjmował będzie tak jak do tej pory, Oficer Dyżurny z Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich pod nr tel. 47 87 167 20, a bieżące sprawy mieszkańców, obsługiwać będą dzielnicowi, którym przydzielono niżej wymienione rejony służbowe:



sierż. szt. Krystian Stępień (tel. 601-814-439) obsługuje mieszkańców takich miejscowości jak: Baranowice, Bliż, Cesarzowice, Gądów, Jaszkotle, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Rybnica, Sadków, Sadkówek, Sośnica, Zabrodzie, Zybiszów, Smolec (ulice Sosnowa, Świerkowa, Jodłowa, Choinkowa, Jałowcowa, Osikowa, Modrzewiowa, Oliwkowa, Aroniowa, Azaliowa, Topolowa, Jesionowa, Hebanowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Łubinowa, Łąkowa, Makowa, Dereniowa, Rdestowa, Lipowa Polna, Kwiatowa, Łazienkowa, Spółdzielców, Słonecznikowa, Bzowa, Willowa)



asp. Dariusz Dyduła (tel.601-812-408) obsługuje mieszkańców takich miejscowości jak: Bogdaszowice, Jurczyce, Kębłowice, Krzeptów, Romnów, Sadowice, Samotwór, Skałka, Stoszyce, Smolec (ulice Wiśniowa, Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Żurawinowa, Wrzosowa, Jabłoniowa, Bukowa, Agrestowa, Śliwkowa, Porzeczkowa, Mahoniowa, Głogowa, Akacjowa, Cisowa, Chabrowa, Ładna, Laurowa, Tulipanowa, Żródlana, Parkowa, Główna, Wierzbowa, Kościelna, Różana, św. Floriana, Starowiejska, Ogrodowa) Wszemiłowice.



asp. szt. Łukasz Dutkowiak